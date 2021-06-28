Удача отвернулась от Путина?

Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал статью, утверждая, что Россия - страна хранительница традиционных ценностей, которые попирает Запад. Политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, - клевещет министр.

Некоторые комментаторы уже пишут, что издан предвыборный манифест «Единой России». Выглядит это странно: кроме борьбы за мировое господство и обличений либерализма второму номеру списка «Единой России» нечего предложить своим избирателям? И это в ситуации, когда доходы населения не растут уже 10 лет, а страну накрыла новая волна пандемии коронавируса, борьба с которой ведется абсолютно хаотично.

Предвыборный курс режима Путина обсуждаем с политиком Леонидом Гозманом и экономистом Андреем Нечаевым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 28 июня в 19-05