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Лицом к событию

Удача отвернулась от Путина?

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к выпускникам российских школ 25 июня 2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал статью, утверждая, что Россия - страна хранительница традиционных ценностей, которые попирает Запад. Политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, - клевещет министр.

Некоторые комментаторы уже пишут, что издан предвыборный манифест «Единой России». Выглядит это странно: кроме борьбы за мировое господство и обличений либерализма второму номеру списка «Единой России» нечего предложить своим избирателям? И это в ситуации, когда доходы населения не растут уже 10 лет, а страну накрыла новая волна пандемии коронавируса, борьба с которой ведется абсолютно хаотично.

Предвыборный курс режима Путина обсуждаем с политиком Леонидом Гозманом и экономистом Андреем Нечаевым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 28 июня в 19-05

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