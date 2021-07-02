Шурин бывшего мэра Москвы арестован по делу о мошенничестве

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин арестован Басманным судом Москвы по уголовному делу о мошенничестве. Предположительно, речь идёт о конфликте вокруг строительной компании "Интеко". Её владельцем была сестра Батурина Елена, одна из самых богатых российских женщин.

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Адвокат Батурина Татьяна Тонова сообщила журналу Forbes, что обвинение касается спора о выплате компенсации за 25 процентов акций "Интеко", которые он требовал от своей сестры. Застройщик был одним из крупнейших в России, когда муж Батуриной Юрий Лужков был мэром Москвы. Бизнесвумен много лет возглавляла рейтинг самых богатых российских предпринимательниц по версии Forbes, её состояние редакция оценивает в 1,3 миллиарда долларов.

Батурин долгое время был совладельцем половины, а затем четверти "Интеко". В 2007 году он подписал соглашение о разделе активов с сестрой, но после увольнения Лужкова с поста мэра подал на неё в суд, утверждая, что не получил обещанного.

В 2013 году предприниматель был осуждён за мошенничество с векселями "Интеко" и приговорён к семи годам колонии, но вышел досрочно. В свою очередь его сестра в рамках того же конфликта объявлялась в розыск в 2019 году. Одновременно конфликт вокруг компании разбирается судом в Австрии.

Там суд рассматривает сразу два варианта договора о разделе активов между Батуриными, каждая сторона утверждает, что оппонент представил фальшивый вариант текста. Кроме того, сестра написала на брата заявление о мошенничестве в России, он на неё – о клевете в Австрии.