Президент России устроил личный прием гражданам в прямом эфире: обещал провести газ и воду дачникам, помочь с льготным кредитом предпринимателю, отменить налог на скот и т. д.

Добро пожаловать в общепит, но с QR кодами или отрицательными тестами. Москва на фоне новых антирекордов смертности от COVID-19 ограничила доступ посетителей в кафе, рестораны и другие точки питания. Рестораторы подсчитывают убытки и требуют не объявлять полный локдаун.

Сотрудники МВД пришли к журналистам "Проекта" в тот день, когда они выпустили расследование про главу МВД Владимира Колокольцева. Главный редактор "Проекта" Роман Баданин получил статус свидетеля после допроса по делу о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Власть не первый раз преследует журналистов "за клевету", но не трогает коррупционеров.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологами Кириллом Роговым и Константином Скоркиным, ресторатором Михаилом Гончаровым, с редактором отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым и волонтером ГКБ №52 Юлией Пономаренко.

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