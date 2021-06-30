Граждане, вас не слышно. Реакция соцсетей на "прямую линию" Путина

В прошлом году "прямая линия" Путина была отменена из-за пандемии коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация в России снова грозит выйти из-под контроля, поэтому начал президент с темы, которая действительно волнует народ больше всего – обязательных прививок от коронавируса.

Борис Надеждин

Путин честно отработал лектором общества "Знание о прививках". Пришлось лично закрывать провал пропаганды. Посмотрим, поверят ли студенты лектору.

Путин наконец-то ответил на вопрос, чем вакцинировался он сам: по его словам, это был Спутник-V. Однако поначалу он оговорился и сказал, что привился "Вектором", что некоторым комментаторам показалось подозрительным.

Николай Травкин

– Вот, привязались ко мне: "А чего прилюдно по телевизору не привился? А какую вакцину колол?"

А если бы не в руку, а в другое место кололи, я что, тоже должен это по телевизору показывать? Это же не с голым торсом на лошади. И то, там это "другое место" только у лошади не прикрыто.

А вакцины у нас все хорошие! Но когда я прививался был "Вектор" Новосибирский и "Спутник". Я "Вектором"…, то есть "Спутником" привился.

Александр Рыклин

Путин: "Вот у нас есть вакцина - ЭпиВакКорона... Ее организм вообще не замечает, никакой реакции"...

Но есть один нюанс – коронавирус ее тоже не замечает...

Иван Яковина

Все знающие люди говорили, что Путин (как и вся российская илитка) привился ЭпиВаком, так как "от него вообще нет побочных эффектов".

Эффектов этих, правда, нет, поскольку это не вакцина, а водичка – она ни от чего не защищает. Поэтому к Путину все равно никого не пускают без карантина.

Но с вакцинацией холопов все очень плохо, поэтому ему сказали, что надо отрекламировать Спутник. Он объявил, что привился им, хотя даже соврать толком не сумел – проговорился, что Эпиваком, и исправился.

Артист погорелого театра.

Заодно Путин отметил, что он не одобряет обязательную вакцинацию, и упомянул AstraZeneca и Pfizer как вакцины с "трагичными" последствиями, хотя критика западных вакцин неизбежно подрывает доверие и к отечественным разработкам. То, что на кремлевских чиновников требование об обязательной вакцинации не распространяется, тоже не вселяет доверия к этой процедуре.

Иван Филиппов

Абсолютные чудеса смысловой эквилибристики. Путин говорит, что не поддерживает обязательную вакцинацию. При этом для части населения во многих регионах она уже введена. Как же так вышло? Просто Песков же нам объяснил, что требование обязательно вакцинироваться – это совсем не обязательная вакцинация. Вакцинация вся абсолютно добровольная. "Но если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", – пояснил Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Абсолютная кремлевская классика. Путин для холопов вслух говорит, что никакой обязательной вакцинации, а "плохие бояре" затем устраивают эту самую вакцинацию. Которая, правда, не принудительная, а добровольная.

И эти люди потом удивляются, что мало народу прививается(

Несмотря на то, что Путин много раз повторил тезис о необходимости и безопасности прививок, ему снова удалось всех запутать и подлить немного воды на мельницу антипрививочников.

Леонид Волков

Все как всегда.

1. Кремль ВСЕГДА смотрит на цифры и ВСЕГДА замеряет реакцию.

2. Они увидели невероятный уровень антиваксерства и недоверия, и теперь решают сложнейшую задачу сидения на двух стульях.

3. Поэтому так коряво все. Путин привился, но не покажет. Обязательная вакцинация зло, но регионы пусть вводят. Прививаться надо, но близкие после прививки заболели.

Путин раскорячился, чтобы проблему скрыть, всем угодить, провалов не признать

4. Эта спутанная коммуникация объясняется очень хреновой для Кремля социологией, еще более хреновой ситуацией с заболеваемости и смертностью, и все это на фоне неспособности наладить реально массовое производство вакцины. Вот Путин и раскорячился и так и эдак, чтобы проблему скрыть, всем угодить, провалов не признать. Крайние – губернаторы.

5. Итог ясен: будет хуже. Антиваксеры услышат то, что хотели услышать ("президент сказал, что против обязательной вакцинации! будете меня принуждать – Путину пожалуюсь! и толку никакого в вакцине нет, даже, вон, у Путина близкие болели!"), а значит никакого коллективного иммунитета не будет, а будут сотни тысяч смертей. Ну, на жизни людей Путину, ясное дело, насрать – у него дела поважнее, выборы на носу.

Сергей Удальцов

Сегодняшняя "прямая линия" Владимира Путина носит явно психотерапевтический, предвыборный характер. Звучат обтекаемые, успокоительные заявления. Однако Путин так и не снял противоречия по самому злободневному вопросу – вакцинации от коронавируса. Вроде бы добровольная, но может быть и обязательная. Никаких ответов по поводу бесплатного страхования возможных рисков для здоровья граждан от последствий вакцинирования, а также предложений насчет дополнительного стимулирования населения к вакцинации (вместо принуждения) не прозвучало. Это значит, что напряжение в обществе по вопросу вакцинации будет сохраняться

После медицинской темы Путин переключился на Украину: ведущие зачитали ему вопрос, почему Украина не вошла в список недружественных России стран. На это Путин ответил, что не считает украинцев недружественными – и вообще уверен, что они с русскими один народ.

Сергей Марков

Путин очень жестко высказался по Украине.

1. Мы братские народы. Мы даже один народ.

2. В стране установлен террор против всех, кто выступает за хорошие отношения с Россией.

3. С Зеленским встречаться не намерен, потому что он отдал страну под полное внешнее управление.

4. В ближайшее время Путин даст в статье системное представление о единстве русского народа и отношениях России, Белоруссии и Украины.

В подтверждение своего тезиса о том, что украинцы и русские – это один народ, Путин привел в пример Израиль, назвал темнокожих иудеев "черненькими", помянул недобрым словом Польшу, которая давно вносит раскол в российско-украинские отношения, и пригрозил написать об этих отношениях статью.

Дмитрий Шабельников

"Ты полюби их черненькими, а беленькими их всяк полюбит".

В.В. Путин о пропавшем колене русском.

Иван Яковина

Ооо, Путин обирался написать статью о происхождении украинцев. Чувствую, это будет бiмба!

Глеб Морев

Ведь ясно, что с точки зрения дипломатии (во всех смыслах) идея о том, что русские и украинцы это один народ, должна быть давно похоронена. Это ведет исключительно к обострению противоречий. Но Путин как заведенный продолжает повторять этот, в общем, экстремистский тезис. Это, значит, глубоко личное, засевшее в голове, откуда никакая политтехнология не может это выковырять. Таким образом, вся ситуация есть заложничество у советской ментальности. И разрешится только после смены последнего поколения, умственно сформированного в СССР (это, видимо, сегодняшние 60-летние).

Светлана Чунихина

Путинские заклинания про один народ – это же проекция дисфункциональных семейных установок в политическую плоскость.

Это в здоровых семьях никакие родственные узы не трактуются как право собственности членов семьи друг на друга. А просто как повод для радости от возможности разделять моменты близости и взаимной поддержки.

Путин понимает величие России как такую дисфункциональную семью (тюрьму) народов

А в дисфункциональных семьях люди друг другу "принадлежат", они друг другу всегда "должны" и живут "ради друг друга". И это в лучшем случае. Чаще бывает, что все члены семьи считаются собственностью одного монструозного папаши или мамаши.

И вот Путин понимает величие России как такую дисфункциональную семью (тюрьму) народов, где батя за всех заступается (типа), у него все деньги и вся мудрость мира, и потому ему все должны.

Понятно, что люди из таких семей начинают хоть как-то жить только если им удается сбежать и прервать все близкородственные коммуникации.

Жаль, что государство территориально и вообще планета маленькая.

Дальше "прямая линия" вошла в привычное русло: президенту начали звонить с вопросами о подорожании продуктов и услуг ЖКХ. Путин обещал "поразбираться".

Максим Дбар

– Владим Владимирович, почему бананы из Эквадора дешевле нашей морковки?

– Мировые индексы на продукты находятся на максимальном уровне. Западные страны напечатали много необеспеченных денег в рамках антиковидных мер

– Так почему все-таки бананы из Южной Америки дешевле нашей моркови?

– Я же говорю, Польша с 16 века вынашивает агрессивные планы...

Кирилл Шулика

Слушайте, ну ладно, когда с президентом ядерной державы обсуждают газификацию. Надо еще спросить, почему вместо того, что дать газ русским, "Газпром" финансирует УЕФА, Лигу Чемпионов, "Зенит", "Шальке 04" и "Црвену Звезду". Но даже мне неловко, когда с ним начинают обсуждать платежки ЖКХ.

ААААААААА!!!!!!!!!!!

Путину уже стали реально показывать прогнившие трубы!

Обещанный вопрос на тему "обороны и безопасности" оказался посвящен телефонным мошенникам, которые представляются сотрудниками банка и выманивают у пенсионеров их сбережения. Путин в ответ заявил, что надо бороться с незаконным оборотом личных данных и фишингом в Сети.

Алексей Непомнящий

Я думаю, что фишинговые сайты это от слова "рыба" — Путин

Великие мысли великих людей

На вопрос, стоит ли ожидать блокировки западных соцсетей, Путин ответил, что таких планов нет, но есть проблема: руководство этих сетей "посылает нас подальше". По словам президента, Россия будет настаивать на том, чтобы западные платформы открывали в стране юридические лица, позволяющие преследовать их по закону.

Арина Холина

Я не люблю, когда власть обещает что-то не делать. Лучше бы она об этом чем-то вообще не вспоминала. При этом удивительно, что в наши дни государства ведут серьезные диалоги с социальными сетями, видео платформами. Гигантам типа Фейсбук и Ютюб всего 15 лет, а у них уже такая сила, что они стали не только частью медиа-мира, но и практически политической партией. Это до сих пор как-то даже непривычно. Причем если лет пять назад все только приняли, что сети более влиятельны, чем медиа, и что это не диванное развлечение для доморощенных блогеров, то политическое влияние бомбануло только за последние пару лет. Сформировалось. Сосцети решают судьбы знаменитостей, политиков, законов. Это уже реально мировое правительство, и я пока не до конца осознала и приняла такой новый мировой порядок.

Между тем качество связи с народом оставляло желать лучшего: практически каждый видеозвонок приходилось обрывать из-за пропадающего звука. Ведущие объяснили это "DDOS-атакой на центр обработки звонков", но этому, кажется, не поверил даже Путин.

Сергей Марков

Прямая линия Путина, очень плохая связь с регионами. Причина хакерские атаки. Самое время обвинить США и НАТО и учения Си Бриз в этой хакерской атаке. Хайли Лайкли. Байден обещал же Путину в Женеве показать кибермощь США. Вот показывают всем наверное.

Алексей Чеснаков

Судя по всему, новым нацпроектом придется делать качество связи ;)

Глеб Павловский

"не могли бы вы выключить телевизор чтобы мы вас лучше слышали" – хороший лозунг момента.

Аббас Галлямов

Главная новость этой Прямой линии – это, конечно, не содержание заданных вопросов и полученных ответов, а полный организационно-технический провал ее организаторов. В другой ситуации все эти проблемы могли бы быть восприняты как-то по-другому, но в контексте общего снижения уровня доверия к властям они будут проинтерпретированы как еще одно доказательство факта падения качества государственного управления и общей деградации. "Они уже президенту прямую линию организовать не могут, чего уж там про всё остальное говорить?" – скажет обыватель.

Бесконечные проблемы со связью очень символичны

Ссылки на DDoS-атаки тут не помогут. "Вы уже двадцать лет во главу угла вопросы безопасности ставите. Именно их в приоритетном порядке финансируете, а где результат?" – вот примерная логика рассуждений по этому поводу.

Татьяна Становая

Бесконечные проблемы со связью очень символичны. Трудно сказать, кто виноват, но это создает сильное впечатление беспомощности власти и Путина лично.

Станислав Белковский

Технологически РФ больше не может проводить прямые линии со своим президентом. (Само)изоляция усугубит такого типа проблемы.

Наконец президент и ведущие оставили попытки поговорить с народом напрямую и обратились к формату заранее заготовленных блиц-вопросов. В этой части прямой линии Путин поведал народу, что его любимые художественные произведения – это роман "Война и мир", первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и сказка "Колобок".

Дмитрий Самойлов

Колобок – это универсальная притча о непреодолимом желании вырваться из-под опеки отца и матери, которые в родном доме тебя всё равно съедят. Но за пределами этого дома ты можешь крутиться и показывать фокусы ограниченное количество времени. В конце – все равно плаха с топорами в костюме лисы.

В целом же 18-я прямая линия почти ничем не отличалась от предыдущих.

Аббас Галлямов

Если вы не смотрели Прямой линии, то вот вам ее главный месседж: "Всё не так плохо, как кажется. Да, есть проблемы, но во-первых, в других странах их ещё больше, чем у нас; во-вторых, мы эти проблемы успешно решаем. Несмотря на происки недоброжелателей, кстати.

В общем, ничего я менять не собираюсь. То, что раньше делал, то и дальше делать буду".

Пока главное отличие этой прямой линии – то, что вопросов для нее граждане успели прислать рекордное количество, и это косвенно свидетельствует о дальнейшем распаде системы управления в стране, отмечает Федор Крашенинников в колонке для Republic:

"Прямые линии" задуманы для того, чтобы президент выглядел успешным и популярным политическим лидером глобального масштаба, который рассказывает восхищенным гражданам о своих успехах в геополитике, принимает благодарности и между делом устраняет всяческие перегибы на местах – дарит щеночков, строит детские площадки и помогает одинокими старикам газифицировать свои избушки. Однако со временем жанр стал вырождаться: самой популярной и востребованной частью публичных выступлений президента стала именно их социально-благотворительная часть, а разговоры о геополитике интересуют граждан России все меньше, особенно в этом году.

Разговоры о геополитике интересуют граждан России все меньше

Растущий же объем просьб населения демонстрирует не столько безграничную веру людей в Путина, сколько их полное неверие в то, что власть может решить их проблемы на каком-то другом уровне. Это как лотерея: не факт, что все покупающие билеты люди убеждены в честности лотереи и своих больших шансах в ней выиграть, скорее, ими движет отчаяние и надежда на то, что теоретически все-таки может вдруг повезти.

Илья Вайцман

"Полтора миллиона вопросов"©, которые "поступили путину на "прямую линию" (а сколько еще не дозвонилось?) – вполне достаточное доказательство полнейшего развала государственности и муниципального управления в России. И совершенно даже неважно, что там путин на них ответит или не ответит.