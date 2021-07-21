Время Свободы:"Это не технология, а оружие". Кто и кому продавал шпионскую программу Pegasus?

CША и Германия договорились о завершении «Северного потока-2» без введения американских санкций***Как в распоряжении авторитарных режимов оказалась программа Pegasus производства израильской компании NSO Group, позволяющая взламывать телефоны и вести прослушку?***Что стоит за словами Александра Лукашенко о том, что он готов извиниться перед Европой, если будет доказано, что самолет компании Rayanair принудительно был посажен в Минске?***Сколько медалей завоюют россияне на Олимпиаде в Токио?