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Время Свободы:"Это не технология, а оружие". Кто и кому продавал шпионскую программу Pegasus?

Время Свободы:"Это не технология, а оружие". Кто и кому продавал шпионскую программу Pegasus?
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Время Свободы:"Это не технология, а оружие". Кто и кому продавал шпионскую программу Pegasus?

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CША и Германия договорились о завершении «Северного потока-2» без введения американских санкций***Как в распоряжении авторитарных режимов оказалась программа Pegasus производства израильской компании NSO Group, позволяющая взламывать телефоны и вести прослушку?***Что стоит за словами Александра Лукашенко о том, что он готов извиниться перед Европой, если будет доказано, что самолет компании Rayanair принудительно был посажен в Минске?***Сколько медалей завоюют россияне на Олимпиаде в Токио?

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