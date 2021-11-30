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"Ростех" разработает программу для предсказания массовых беспорядков

Протест сторонников КПРФ после результатов парламентских выборов, Москва, 25 сентября 2021 года

В госкорпорации "Ростех" до конца года разработают программу, которая поможет федеральным и региональным властям предсказывать массовые беспорядки и предотвращать их эскалацию. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Специальное программное обеспечение будет анализировать сообщения в СМИ и социальных сетях, проверять улицы по "умным" камерам и другим источникам. В случае, если массовые беспорядки уже начались, искусственный интеллект предложит сотрудникам правоохранительных органов варианты решения проблемы.

Cистему разрабатывают в рамках проекта МЧС "Безопасный город". Представитель проекта Андрей Мишурный подтвердил разработку технической части, а в МЧС рассказали о проекте методики прогнозно-аналитической модели "Массовые беспорядки". В нем даны определения "митинга", "политического конфликта", "протестного потенциала", "религиозного конфликта", "антиполицейских проявлений" и способы предотвращения конфликтов этих ситуациях. Сейчас методичка находится на согласовании у властей.

По данным издания, аналогичную работу в регионах уже проводят Центры управления регионом. Это цифровые платформы на основе искусственного интеллекта, которые собирают запросы жителей с официальных сайтов и из соцсетей и передают их местным властям. Систему с 2020 года внедряет АНО "Диалог", которую возглавляет экс-сотрудник администрации президента Алексей Гореславский.

  • Массовые акции протеста в России проходили 23 января, 31 января и 2 февраля после ареста оппозиционного политика Алексея Навального. На акциях полицейские применяли грубую силу, в том числе к журналистам, освещавшим митинги. За три дня было задержано более 10 тысяч человек.
  • В течение всего года после акций полиция подавала иски к активистам за возмещении якобы понесенного ущерба из-за привлечения сотрудников к сверхурочной работе. В общей сложности сторонников Навального в разных регионах обязали выплатить полиции более двух миллионов рублей.

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