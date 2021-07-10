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Грани времени

Сдал Навального – пустили на выборы. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный, Григорий Явлинский. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 27-й недели 2021 года

Григорий Явлинский – первый политик в истории России, призвавший не голосовать за его партию. Лидер "Яблока" публично отрекся от сторонников Алексея Навального. За три недели предвыборной гонки партии провели съезды, сформировали федеральные списки и выдвинули кандидатов по одномандатным округам.

Журналист и экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов ровно год находится под арестом по делу о госизмене. Силовики провели обыски у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и его коллег и в редакции студенческого издания Doxa. Власть продолжает репрессии против независимых журналистов.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Александром Кыневым и главным редактором независимого издания "Медиазона" Сергеем Смирновым.

Видеоверсия программы

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