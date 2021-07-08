"Боится попасть в Думу?" Соцсети о "Яблоке" и сторонниках Навального

Григорий Явлинский, выступая в эфире "Дождя" призвал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко":

"Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, – за нас голосовать не надо. Мы не хотим вас обманывать – мы никогда не будем проводить его политику".

Поддержали Григория Алексеевича люди, поддержке которых он вряд ли рад.

Илья Ремесло:

Навальнисты стали настолько токсичны, что с ними не хочет сотрудничать уже решительно никто, даже либеральные партии.

Сергей Марков:

Явлинский очень либеральный и очень прозападный российский политик. Очень. Но российский. А Навальный это антироссийский политический агент, которого используют как оружие. Явлинский свою политическую позицию формулирует сам. Учитывая разные факторы, но сам. За Навального его политическую позицию формулирует другие, его начальство, а Навальный выполняет чужую волю. Яркий пример - проблема Крыма. Навальный по взглядам не либерал, а националист и ультраоппортунист и очень хотел поддержать присоединение Крыма к России, чтобы не оказаться в электоральном гетто. Просил разрешения у начальства. Но начальство ему не разрешило, и Навальный теперь просто пытается не замечать проблему Крыма. А Явлинский сам принял решение с которым я, например, категорически не согласен. Во многом потому, что он со Львова, считают многие. И сам пошел в антикрымское электоральное гетто. Но это неправильное решение - его решение.

Явлинский это политик, с которым вы можете соглашаться или нет. А Навальный как проект это просто политический вирус, перед которым поставлена задача забраться внутрь системы и подчинить ее создателю вируса. (При этом все права всех сторонников Навального и его самого, конечно должны быть соблюдены в полной мере, ведь Россия это современное государство 21 века, никаких репрессий).

И полубезумные фанаты вируса должны не политикой заниматься, а поставить антивирусную программу. Политически вакцинироваться от вируса Навального. Явлинский вот так вакцинировался от вируса Навального.

Основная часть заинтересованных комментаторов очень зла, хотя, кажется, мало кто удивлён.

Екатерина Шульман:

Прислали добрые слушатели, тем самым избавив автора от неловкости самоцитирования. Что касается практических последствий этого новаторского предвыборного хода: одномандатников, как известно, выбирают не по партийности, а по морде. Так что находите антропоморфного кандидата и за него голосуете. Рептилоидов и роботов Федоров на китайской прошивке не поддерживаете, они и без вас обойдутся. Со списками сложнее: если партия отчаянно стремится в Думу не попасть и даже 3% не набрать, то поданный за неё голос перераспределяется в пользу победителей. Таково наше избирательное законодательство. Так что имеет смысл посмотреть на тех, кто действительно хочет мандат, а не ничего не решать и платьице.

Николай Подосокорский:

Еще раз - это он говорит о политическом заключенном, который уже полгода сидит в тюрьме и которого хотели отравить за то, что он много лет бесстрашно и последовательно боролся с тотальной коррупцией и диктатурой. А за что борется Явлинский? За благосклонность Администрации президента и за возможность сохранить себе удобную кормушку?

Александр Рыклин:

У меня простой вопрос к Марине Литвинович, Владимиру Рыжкову и другим выдвиженцам от "Яблока"... Марина, Володя, вы согласны с этой инициативой? Вы тоже призовете сторонников Навального не голосовать за вас?

Юрий Богомолов:

У Чехова в пьесе "Иванов" есть такой герой доктор Львов. Его одна из героинь назвала господин "Честный человек". Когда я смотрю на господина Явлинского в рамке телевизионного экрана, то и мне хочется сказать про него господин "честный человек". Я вижу, как он гордится своей честностью, даже на лбу у него проступает: "Я - очень честный человек", поэтому у меня и возникает определенное отторжение этого персонажа. Это даже не политическое отторжение, это тотально человеческое отторжение.

Я помню, что он лет 40 -- честный человек, а вдова застрелившегося Иванова все поверить в него не может.

Он уже не просто честный человек; он -- воплощенная честность. Ему не надо в Думу. Ему не надо быть президентом. Он -- Тот, кто Выше. Скажем: как иранский шах Хомейни.

Алексей Шабуров:

Я рад, что Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко".

Может быть, хоть это избавит нас от традиционных дискуссий перед выборами на тему "ну может зажать нос и проголосовать за "Яблоко", надо же что-то делать, а больше не за кого, вроде там есть люди неплохие".

Сказали же вам - не надо.

Алхас Абгаджава:

Явлинский, правда, уже не знает, что еще сделать, чтобы окончательно от себя отогнать последних приличных людей.

Виталий Дмитриев:

Открестился красиво. Но призывать не голосовать за свою партию за два месяца перед выборами – это как минимум глупо.

Александр Никишин:

Говорить перед выборами, не голосуйте за нас, это 100% профнепригодность

Марат Гельман:

Он что боится попасть в Думу так как этот призыв должен будет одеть на Путина корону самодержца ? Такой хитрый манёвр чтоб не участвовать ни в чем, но и не быть против?

Глеб Черкасов:

Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за «Яблоко».

Вопрос собственно один: а собирались?

Аббас Галлямов:

Я уже писал, что в ходе проведённого недавно в одном из регионов страны соцопроса выяснил, что за Явлинского на президентских выборах проголосовало бы всего 7 процентов избирателей «Яблока». Рейтинг Навального в этой среде намного выше - это почти треть партийного электората.

Я напоминаю об этом, потому что, во-первых, эти цифры объясняют поведение Явлинского. В нем по отношению к Навальному такая смесь зависти и ненависти клокочет, что он ради нее готов перспективы партии похоронить. Тем более, что, по своей сути, - это уже не его партия. Явлинский, конечно, контролирует партийное руководство, но вот умами и сердцами избирателей «Яблока» Навальный владеет в гораздо большей степени. В этом смысле партию Явлинскому в общем-то уже и не жалко. Фигурально выражаясь, «так не доставайся же ты никому!»

Принимая решение о том, стоит ли голосовать за «Яблоко», необходимо понимать, что Явлинский только что буквально послал треть избирателей этой партии. Яблочникам и без того преодоление проходного барьера гарантировано не было, а после сегодняшнего шансы на это совсем минимальны. Вот и думайте, хотите ли вы, чтобы ваш голос, отданный за непрошедшее в Госдуму «Яблоко», был перераспределен в пользу «Единой России».

Григорий Голосов:

Не могу сказать, что Явлинского никто за язык не тянул. Тянут, и очень сильно. Они же тянут за язык и некоторых из тех, кто сейчас обрушился на Яблоко в соцсетях. Но многие ругают его искренне. У них спрошу: что, КПРФ и ЛДПР лучше? Не говорите, что лучше, в такую вашу искренность я не поверю. А между тем, голосование за КПРФ и ЛДПР - лучший способ уменьшить долю голосов за ЕдРо. По этому параметру голосование за Яблоко всегда было на третьем, от силы, месте. Но те же самые люди, которые сейчас потянули за язык Явлинского, хотят, чтобы оппозиционно настроенные избиратели проголосовали не за КПРФ, ЛДПР или Яблоко, а за спойлеров, а еще лучше - вообще не пошли на выборы. Вот почему к хайпу против Явлинского я присоединяться не буду: это не просто не моя война, а война на стороне противника.