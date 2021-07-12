Политолог и оппозиционер Фёдор Крашенинников уехал из России 

Политолог Фёдор Крашенинников уехал из России. Об этом сообщил он сам на своей странице в фейсбуке.

Как написал Крашенинников, изначально речь шла о кратковременном отъезде за границу, чтоб переждать обострение интереса со стороны полиции, но развитие ситуации в России все последние месяцы намекает на то, что спешить домой не стоит.

Политолог уточнил, что в настоящее время находится в Вильнюсе, где и планирует жить. При этом он остаётся гражданином России и не собирается обращаться за политическим убежищем.

В прошлом году Фёдора Крашенинникова арестовывали на семь суток по статье о неуважении к власти - за то, что в своём телеграм-канале он нецензурно высказался о судьях Конституционного суда, одобривших "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. До этого политолога штрафовали на 30 тысяч рублей - также за неуважение к власти.

Крашенинников заявлял, что интерес правоохранительных органов к его персоне связан не с его выступлениями в качестве политолога, а с его оппозиционной и общественной деятельностью. В частности, он активно участвовал в кампании против строительства православного храма в зелёном сквере в центре Екатеринбурга.

Известно, что жена Крашенинникова работала в штабе Алексея Навального, который недавно был признан российскими властями "экстремистской организацией".