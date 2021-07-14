Пензенский суд огласил приговор по делу о массовой драке в Чемодановке

Участники дела о массовой драке в пензенском селе Чемодановка, произошедшей в 2019-м году, получили от двух до десяти лет колонии.

Приговор 27 обвиняемым вынес в среду Пензенский областной суд. Представитель инстанции сообщил, что 25 подсудимых освободили из-под стражи в зале суда, так как срок наказания они уже отбыли. Одного из участников дела оправдали, сославшись на то, что его причастность к преступлению не доказана.

Как сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете, в зависимости от роли каждого подсудимые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Наибольшее наказание получили двое подсудимых – Николай Юрченко и Павел Яненко. Они приговорены к 10 и 7 годам колонии строгого режима соответственно. Остальные получили от двух до чуть более трёх лет лишения свободы.

Местные СМИ писали о конфликте с участием проживающих в Чемодановке цыган. Массовая драка в июне 2019 года произошла после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать девушку.

Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, требуя наказать виновных. Они утверждали в суде, что конфликт длился давно и игнорировался правоохранительными органами. Обе стороны в своих показаниях говорили, что первыми драку начали не они.

"Медиазона" отмечает, что в драке пострадали более 20 человек. Один из них, Сергей Пугачев, после удара лопатой по голове пробыл несколько недель в коме, а 33-летний пограничник Владимир Грушин умер в больнице от отека мозга.