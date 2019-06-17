Цыгане из села Чемодановка уехали в Волгоградскую область

После массовой драки цыганские общины из сел Чемодановка и Лопатки Пензенской области принудительно переселили в Волгоградскую область. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на главу сельсовета Сергея Фадеева. В руководстве Пензенской области факт принудительного переселения отрезают. Власти заявили, что часть цыганского населения действительно уехала, однако это было сделано добровольно.
По информации "Новой газеты", 900 представителей цыганской общины посадили в автобусы и увезли в Волгоградскую область. Там их примет местная диаспора. Власти якобы решают вопрос того, что делать с оставленной цыганами собственностью. Глава сельсовета заявил, что цыгане не вернутся в Чемодановку ближайшее время и, возможно, не вернутся вообще.
В полиции заявили о том, что задержали ещё 13 человек по делу о массовой драке между цыганами и жителями села Чемодановка. Всего в рамках расследования задержано 28 человек.
- 13 июня в селе Чемодановка произошёл конфликт между местными жителями и цыганами. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один из потерпевших умер. Второй пострадавший остаётся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
- 14 июня сельчане провели митинг с требованием выселить цыган из Чемодановки. Они перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал". В село были введены подразделения ОМОНа и Росгвардии. В полицию были доставлены 174 человека. В МВД заявили, что подозреваемый в убийстве местного жителя задержан.
- Следственный комитет завёл уголовные дела по статьям об убийстве и хулиганстве.
- Губернатор Пензенской области запретил продажу алкоголя на территории Чемодановского муниципального образования до особого распоряжения.