Цыгане из села Чемодановка уехали в Волгоградскую область

После массовой драки цыганские общины из сел Чемодановка и Лопатки Пензенской области принудительно переселили в Волгоградскую область. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на главу сельсовета Сергея Фадеева. В руководстве Пензенской области факт принудительного переселения отрезают. Власти заявили, что часть цыганского населения действительно уехала, однако это было сделано добровольно.

По информации "Новой газеты", 900 представителей цыганской общины посадили в автобусы и увезли в Волгоградскую область. Там их примет местная диаспора. Власти якобы решают вопрос того, что делать с оставленной цыганами собственностью. Глава сельсовета заявил, что цыгане не вернутся в Чемодановку ближайшее время и, возможно, не вернутся вообще.

В полиции заявили о том, что задержали ещё 13 человек по делу о массовой драке между цыганами и жителями села Чемодановка. Всего в рамках расследования задержано 28 человек.