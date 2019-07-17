Жителям Чемодановки назначили штрафы за перекрытие трассы

Суд в Пензенской области привлёк к административной ответственности шестерых жителей села Чемодановка за то, что они участвовали в перекрытии федеральной трассы из-за конфликта с местным цыганами. Об этом сообщает ТАСС.

Жителей села признали виновными в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Какое именно наказание они получили неизвестно. По информации издания "7x7", одному из местных жителей назначили штраф в 10 тысяч рублей. Многодетным матерям и безработным назначают 40 часов обязательных работ.

13 июня в селе Чемодановка произошёл конфликт между местными жителями. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один из потерпевших умер. Позднее Следственный комитет завёл уголовные дела по статьям об убийстве и хулиганстве.

14 июня часть жителей села провела митинг с требованием выселить цыган из Чемодановки и перекрыли федеральную трассу. В село были введены подразделения ОМОНа и Росгвардии. В полицию были доставлены174 человека. В МВД заявили, что подозреваемый в убийстве местного жителя задержан.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с жителями Чемодановки в воскресенье обвинил страны Запада в финансировании провокаторов и распространении ложной информации.