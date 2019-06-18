Прокуратура России расследует события в Чемодановке

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев дал поручение своим подчинённым детально разобраться с каждым обращеним жителей села Чемодановка Пензенской области, сообщает ТАСС.

13 июня в результате массовой драки 13 июня погиб один человек, четверо были ранены. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте прокуратуры региона.

Зайцев поручил прокурору Пензенской области и прокурору Буссоновского района принять меры для восстановления нарушенных прав граждан и привлечения виновных к ответственности.

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе взяло на особый контроль ситуацию в регионе, ход расследования уголовных дел и рассмотрения обращений жителей района, сообщает ТАСС.