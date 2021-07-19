"Я её не писал": Антон Долин о статье, восхваляющей Пригожина

Кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин обнаружил, что его именем подписан материал, опубликованный сайте волгоградского издания "Вечерний курьер", в котором автор хвалит бизнесмена Евгения Пригожина. "Удивительное рядом. Вообще, я шерю далеко не все свои статьи. Но этой просто обязан поделиться. Ведь я её не писал", - сообщил Долин в фейсбуке.

В комментариях пользователи написали, что так же, как Долина, могут звать другого человека. На это он ответил: "Факт. Причем другого критика. Патриотического!"

В статье "Успех военной кинокартины — в правде: отечественные режиссеры говорят о войне достоверно и объективно" автор пишет об успехах российского военного кинематографа и хвалит бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина". В частности, рассказывается о драме режиссёра Игоря Копылова "Ржев" (картина вышла в прокат в 2019 году). В заметке говорится, что если бы не инициатива Пригожина, дед которого был участником тех сражений, бои под Ржевом 1942 года продолжали бы оставаться без внимания.

В статье также отмечается, что Пригожин причастен к созданию таких картин, как "Шугалей" и "Турист" о военном конфликте в Центральной африканской республике (ЦАР). Бизнесмен "небезразличен к теме истории, патриотизма, а главное к будущему страны", пишет автор.

19 мая "Медуза" (признана российскими властями "иностранным агентом") со ссылкой на источники в съемочной группе фильма, "ЧВК Вагнера" и других структурах Пригожина написала о том, что фильм "Турист" был попросту снят на деньги бизнесмена.

Главный редактор "Вечернего курьера" Дмитрий Кагаев сообщил "Открытым медиа", что под псевдонимом Антон Долин в газете пишет местный автор, причём делает это уже давно. Это просто совпадение и у редакции, которая находится в городе Камышин Волгоградской области, не было никакой цели использовать имя Антона Долина именно для этой статьи, утверждает Кагаев. При этом после реакции московского кинокритика в издании решили убрать подпись "Антон Долин" под статьёй. Сейчас под материалом, восхваляющим "повара Путина", стоит подпись Антона Дорожкина.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >