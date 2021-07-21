СК не нашел "следов пребывания человека" в подземной тюрьме

В региональном управлении Следственного комитета по Ленинградской области впервые прокомментировали подземную тюрьму, которую обнаружили журналисты в одном из коттеджей во Всеволожском районе. Представитель ведомства в разговоре с ТАСС сообщил, что бункер под домом был обнаружен во время расследования дела об убийстве, но "следов пребывания людей" там не нашли.

По словам сотрудника Следственного комитета, бункер неоднократно осмотрели следователи и криминалисты. Сообщается, что были изъяты более "500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз". Представитель ведомства утверждает, что ни одна из них не показала следов пребывания в подземной тюрьме людей.

На дом следователи вышли во время расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе Сортавала – Петербург. По данным ведомства, неизвестные стреляли из другой машины, которая в дальнейшем уехала к коттеджу с подземной тюрьмой.

Представитель Следственного комитета подчеркнул, что земельный участок принадлежит петербуржцу, которого неоднократно допрашивали в качестве свидетеля. Владелец утверждает, что на участке ни разу не был, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. Вход в бункер засыпали сразу после выхода расследования. В Следственном комитете утверждают, что сделано это было по просьбе собственника в местную администрацию.

19 июля издание 47news опубликовало расследование, из которого следует, что в заброшенном доме в поселке во Всеволожском районе Ленинградской области находится подземный бункер с тюрьмой и крематорием. Камеры оборудованы двухъярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. Решетки закрываются на замки, аналогичные тем, что находятся в петербургском СИЗО "Кресты". В подземном бункере когда-то работала система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в него перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.

Территорию коттеджа скрывал трехметровый забор. На участке также была баня с лазом, ведущим к печи размером с человека. Помещение похоже на крематорий.

Журналисты выяснили, что одним из владельцев дома являлся бывший начальник оперативной части следственного изолятора Ренат Алимзанов.