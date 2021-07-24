Телеканал "Дождь" получил угрозы от имени "Мужского государства"

Российский независимый телеканал "Дождь" получил угрозы от имени представителей так называемого "Мужского государства" — ультраконсервативного сетевого сообщества, декларирующего идеи патриархата. Об этом рассказали в фейсбуке ведущие канала Анна Монгайт и Мария Борзунова.

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В тексте от имени представителя движения, который получил канал через телеграм, журналистам предложено извиниться перед "Мужским государством", прекратить любые передачи о ЛГБТ и правах женщин и не выпускать об этом материалы. Борзунова опубликовала скриншот с персональной угрозой её семье.

13 июля телеканал "Дождь" уже обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело из-за угроз Монгайт от имени "Мужского государства". Ведущая программы "Женщины сверху" получила их после интервью с лесбийской парой, снявшейся на обложку российской версии журнала Elle.