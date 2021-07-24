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Телеканал "Дождь" получил угрозы от имени "Мужского государства"

Российский независимый телеканал "Дождь" получил угрозы от имени представителей так называемого "Мужского государства" — ультраконсервативного сетевого сообщества, декларирующего идеи патриархата. Об этом рассказали в фейсбуке ведущие канала Анна Монгайт и Мария Борзунова.

В тексте от имени представителя движения, который получил канал через телеграм, журналистам предложено извиниться перед "Мужским государством", прекратить любые передачи о ЛГБТ и правах женщин и не выпускать об этом материалы. Борзунова опубликовала скриншот с персональной угрозой её семье.

13 июля телеканал "Дождь" уже обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело из-за угроз Монгайт от имени "Мужского государства". Ведущая программы "Женщины сверху" получила их после интервью с лесбийской парой, снявшейся на обложку российской версии журнала Elle.

  • 23 июля в канале МГ в телеграме появился список из нескольких журналистов "Дождя". Они были названы людьми, "навязывающими народу содомию и извращение".
  • Россия находится на 150 месте в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом организацией "Репортёры без границ". Среди прочего организация отмечает низкую активность государства при расследовании преследований журналистов.

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