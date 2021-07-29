Псковский областной суд посчитал законным включение журналистки Людмилы Савицкой в реестр СМИ, выполняющих функции так называемых "иностранных агентов". Об этом сообщает Север.Реалии.

Журналистка и её защита подали иск к Минюсту, в котором требовали признать незаконным включение журналистки в реестр и исключить ее из этого списка. Еще одно заинтересованное лицо по иску – МИД России. Суд первой инстанции иск отклонил.

Савицкая сотрудничает с Русской службой. Редакция также признана иностранным агентом, считает это решение юридически спорным и обжалует действия властей по части законодательства об иноагентах в судебном порядке. В своей речи в суде Савицкая заявила, что закон об иноагентах не имеет никакого отношения к праву. "Это месть за мою работу журналиста. Вам, конечно, все равно, кто я и о чем пишу - сама виновата, скажете, знала, что иностранным СМИ связывается, вот и получила. Только мое место работы – не преступление, Радио Свобода нужно россиянам", - сказала она.

Комментируя решение суда, она сказала, что ожидала этого решения и будет его обжаловать. "Жить с этим ярлыком - крест честного журналиста в современной России", — добавила она.