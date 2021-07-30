Барбершоп в Москве закрасил портрет Сталина по просьбе клиента, журналиста Андрея Борзенко. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

Изображение 19-летнего Сталина было нарисовано на стене заведения, расположенного в центре Москвы. Ретушированная фотография молодого революционера часто обсуждается в интернете. Людей удивляет непривычный вид Сталина — на снимке он похож на хипстера.

"Пошёл уговаривать управляющих закрасить, ввернул даже, что в соседнем монастыре был лагерь и вообще всячески ругался", — написал Борзенко в фейсбуке. По его словам, администрация сказала ему, что рисунок остался от предыдущего владельца, а новые в него "не вникали".

В январе широкий резонанс вызвало появление в Москве кафе Stalin Doner, где подавалась шаверма, названная в честь диктатора. Правозащитники отмечали, что такое обыгрывание его имени может расцениваться как неуважение к памяти репрессированных.

В 2018 году социологический центр ВЦИОМ проводил опрос об информированности россиян о репрессиях. Согласно результатам исследования, 47 процентов российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет ничего о них не слышали.

Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с начала двадцатых годов до своей смерти в 1953 году. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", больше 30 лет занимающегося изучением темы, и внесённого российскими властями в список так называемых иностранных агентов, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллиона жителей страны.