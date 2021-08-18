Археология. Неоконченная революция. Будет ли продолжение августа-91?

30 лет назад в Москве провалилась попытка государственного переворота под руководством ГКЧП. Казалось, что Россия встала на путь демократии и модернизации, став «нормальной» страной. Но сегодня мы видим авторитарный и имперский реванш, путинская Россия все больше походит на оживший СССР.