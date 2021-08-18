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Археология

Археология. Неоконченная революция. Будет ли продолжение августа-91?

Археология. Неоконченная революция. Будет ли продолжение августа-91?
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Археология. Неоконченная революция. Будет ли продолжение августа-91?

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30 лет назад в Москве провалилась попытка государственного переворота под руководством ГКЧП. Казалось, что Россия встала на путь демократии и модернизации, став «нормальной» страной. Но сегодня мы видим авторитарный и имперский реванш, путинская Россия все больше походит на оживший СССР.

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