Госдума утвердила запрет на общение коллекторов с близкими должников

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий коллекторам общаться с родными, близкими и знакомыми должников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

В настоящее время применение такой тактики допускается действующим законодательством. Депутаты признали эту норму "дискриминационной". Исключение составят случаи, когда должник сам даст согласие на взаимодействие коллекторов с членами его семьи и друзьями.

В феврале 2020 года Минюст анонсировал и другое нововведение: в разговоре с должниками коллекторы смогут представляться с помощью цифровых идентификаторов, чтобы защититься от агрессии со стороны должников. В то же время правозащитники высказали опасения, что в этом случае на коллекторов будет трудно пожаловаться.

В конце декабря прошлого года стало известно о смерти главного редактора сайта партии "Единая Россия" консервативного публициста Михаила Бударагина. Согласно официальной версии, он покончил с собой в Москве. Его преследовали коллекторы из-за долгов, которые образовались у него в результате азартных игр. Накануне его гибели в группе в телеграм-канале, где он состоял, появилось сообщение, что если с ним что-то случилось, то самоубийством это не является.