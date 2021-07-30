ФНС разработала механизм безусловного внесудебного ареста имущества

ФНС получит право после начала проверки без суда ограничивать бизнес в возможности продавать или закладывать имущество. Стоимость имущества должна быть сравнима с размером претензий по налогам или страховым взносам. Сейчас ФНС может арестовывать только счета после завершения выездной налоговой проверки.

Об этом пишет "Коммерсантъ", который ознакомился с деталями разработанных Минфином и ФНС поправок в Налоговый кодекс о механизме быстрой блокировки имущества должников. Первыми о нем написали "Ведомости".

ФНС сможет блокировать недвижимость; автотранспорт, ценные бумаги и "предметы дизайна служебных помещений"; прочие активы кроме "готовой продукции, сырья и материалов". Операции с активами останутся возможными, но потребуют согласия налогового органа. Ограничиваются только права собственности и залога.

Блокировку можно снять, предоставив ФНС банковскую гарантию на сумму претензий или передав налоговой в залог ценные бумаги.

Безусловный внесудебный "арест" имеет очевидный коррупционный потенциал, поэтому решение о блокировке согласно законопроекту принимает только руководитель инспекции ФНС с согласия руководителя или замглавы налоговой службы.

Внесудебная блокировка даст ФНС более гибкий инструмент борьбы с выводом активов из проблемных компаний. Служба оценивает сумму выведенных в таких ситуациях активов в 170 млрд рублей в год, потери бюджета — в 20 млрд рублей в год.

Бизнес воспринял новость негативно, а бизнес-омбудсмен Борис Титов счел, что "блокировка имущества при первых же подозрениях налоговой, даже не дожидаясь окончания проверки, будет рушить бизнесы налево и направо".

Эксперты говорят, что российское законодательство нетипично лояльно к выводу активов из-под налоговых требований, а инициатива Минфина и ФНС приводит его к норме.

Новшество касается только самых "запущенных" случаев, которым по факту соответствуют выездные проверки. Сейчас ФНС проводит порядка 6 тысяч таких проверок в год, или одну на 10 000 бизнес-единиц. "Подобные обеспечительные меры не должны стать шоковыми для бизнеса, так как уже на стадии назначения проверки государство, по сути, сообщает компании о несогласии с теми или иными вопросам налогообложения", — считает партнер PwC Раиса Алексахина.