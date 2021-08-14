В России третий день подряд регистрируется наивысшая с начала пандемии смертность от коронавирусной инфекции нового типа. В субботу, 14 августа, власти зафиксировали 819 умерших, сообщает федеральный оперативный штаб.

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Год назад власти объявили о победе над пандемией, однако из-за низкого уровня вакцинации и распространения новых штаммов регистрируемая заболеваемость выросла в четыре раза, а смертность — в шесть, по сравнению с предыдущим летом.

За сутки к 14 августа в России зарегистрированы 22 144 новых случая заболевания коронавирусом нового типа. 19 550 человек выздоровели. Официальная смертность за всё время пандемии почти достигла 170 тысяч человек.

Независимые демографы и исследователи статистики, на основе данных Росстата, дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель в 600 тысяч человек.