В Афганистане в День независимости прошли акции против талибов

В Кабуле и других городах Афганистана 19 августа, в День независимости страны от Великобритании, сотни людей вышли с лозунгами против пришедшего к власти движения "Талибан" (признано в России террористическим, его деятельность запрещена). Митингующие держали в руках трёхцветные афганские флаги. По свидетельствам очевидцев, во время акции в Кабуле талибы несколько раз выстрелили в воздух.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в городе Асадабад во время демонстрации погибли несколько человек. Талибы открыли огонь. Агентство отмечает, что пока неясно, из-за чего погибли люди – в результате стрельбы джихадистов или в возникшей давке. Точное число жертв неизвестно.

В других городах, по данным СМИ, демонстранты срывали белые флаги "Талибана". Днём ранее в Джелалабаде исламисты обстреляли акцию протеста. Очевидцы сообщают о трёх погибших.

Талибы в День независимости издали декларацию о победе над "тремя крупнейшими империалистическими державами за три столетия" – Британской империей в 1919 году, СССР в конце 1980-х годов и США в 2021 году.

По-прежнему напряжённой остаётся обстановка в аэропорту Кабула. Сотни людей пытаются покинуть страну. Как передаёт Reuters, некоторые собравшиеся пытаются через заграждения передать на территорию аэропорта своих детей.

Талибы призывают людей вернуться домой и обещают обойтись без репрессий.

Возможных преследований со стороны исламистов опасаются женщины. Ранее "Талибан" заявлял, что женщинам по-прежнему можно будет работать и передвигаться без сопровождения мужчин. При этом джихадисты в Кабуле закрасили плакаты с изображением женских лиц, оправдывая это нормами ислама.

СМИ сообщают, что в некоторых регионах женщинам запретили ходить на работу и предложили уступить должности родственникам мужчинам. Женщины вынуждены покупать одежду, полностью закрывающую лицо.

Неподконтрольным "Талибану" остаётся Панджерское ущелье на севере страны. Лидер сопротивления, сын лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, собирает силы для сопротивления джихадистам. В статье в газете The Washington Post он обратился к США и странам Запада с просьбой помочь с оружием.

В свою очередь Евросоюз утверждает, что в скором времени власть талибов официально признают Китай и Россия. Брюссель призвал не допустить усиления влияния Пекина и Москвы в Афганистане. Российский МИД назвал заявление ЕС удивительным. Ответственность за происходящее в Афганистане Москва возложила на бежавшего из страны президента Ашрафа Гани.

"Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

"Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.