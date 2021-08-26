В Москве полиция провела серию обысков у Свидетелей Иеговы 

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков у Свидетелей Иеговы. Сообщается, что полицейские пришли как минимум по пяти адресам.

После обысков, во время которых были изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты, загранпаспорта, а также религиозная литература, троих верующих увезли на допрос, а оттуда - в следственный изолятор. Речь идёт о 57-летнем Эдуарде Свиридове, 49-летнем Шоне Пайке и 44-летнем Александре Румянцеве. В пятницу суд изберёт для них меру пресечения.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитники отмечали, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Несмотря на это, решение Верховного суда не пересмотрено, сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.