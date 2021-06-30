Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к 7 и 8 годам колонии общего режима двух последователей свидетелей Иеговы 30-летнего Дмитрия Голика и 43-летнего Алексея Берчука. Они были признаны виновными в организации деятельности общины cвидетелей, которая была признана экстремистской.

Свидетели Иеговы отмечают, что судья назначила именно такой срок лишения свободы, какой запросил прокурор. Потерпевших в этом уголовном деле нет.

В октябре 2017 года ФСБ начала вести скрытую видеосъемку частной жизни 30-летнего Дмитрия Голика и мирных богослужений в Благовещенске. В июне 2018 года было возбуждено уголовное дело против Алексея Берчука. Месяц спустя под руководством следователя ФСБ прошли обыски у 7 семей свидетелей Иеговы. Берчуку и Голику были предъявлены обвинения в организации экстремистского сообщества. Голик также обвинен в вовлечении несовершеннолетнего в экстремистское сообщество из-за того, что он разговаривал о Библии с молодым человеком.

По мнению представителя "Европейской ассоциации Свидетей Иеговы", судья "установила новый рекорд жестокости вынесения приговоров мирным верующим". До этого самый большой срок лишения свободы получил 63-летний Александр Ившин – кубанский суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима.

В 2017 году Верховный суд России признал церковь Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране. В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание иеговистов экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, по данным сайта свидетелей Иеговы, на начало ноября прошлого года число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400. Многие заявляли о пытках.