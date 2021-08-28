США сообщили об убийстве организатора теракта в Кабуле

Американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки "Исламское государство" (запрещена в России и признана террористической) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил.
Согласно сообщению, в результате атаки в провинции Нангархар на востоке страны убит член "Исламского государства", предположительно, организовывавший взрывы. Мирные жители, как предполагается, не пострадали.
Незадолго до сообщения об авиаударе американское посольство в Кабуле предупредило о риске повторной атаки в районе аэропорта. Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть подходы к объекту.
- В теракте в Кабуле погибли по меньшей мере 185 человек, в том числе дети и 13 американских военных. Вскоре после случившегося президент США Джо Байден в телеэфире пообещал подготовить удары по руководству и объектам ИГ, где бы они ни находились.
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