США сообщили об убийстве организатора теракта в Кабуле

Американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки "Исламское государство" (запрещена в России и признана террористической) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил.

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Согласно сообщению, в результате атаки в провинции Нангархар на востоке страны убит член "Исламского государства", предположительно, организовывавший взрывы. Мирные жители, как предполагается, не пострадали.

Незадолго до сообщения об авиаударе американское посольство в Кабуле предупредило о риске повторной атаки в районе аэропорта. Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть подходы к объекту.