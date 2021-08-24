Washington Post рассказала о встрече главы ЦРУ с лидером талибов

Президент США Джо Байден направил главу Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Кабул на встречу с главой "Талибана"(движение признано в России террористическим и запрещено). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности.

Издание сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с лидером талибов Абдулом Гани Барадаром в Кабуле в понедельник. Какую тему они могли обсуждать — достоверно неизвестно. В этот же день стало известно о том, что движение "Талибан" не согласно дать больше времени для вывода из Афганистана американских и других иностранных войск, крайний срок для вывода войск - 31 августа.

В Вашингтоне ранее, комментируя ситуацию с выводом сил НАТО, заявили, что хаотичная эвакуация тысяч людей, бегущих из Афганистана, может потребовать присутствия западных войск в стране и после установленного крайнего срока.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник сообщил журналистам о начавшихся переговорах между ФРГ, США, Турцией и талибами с целью "облегчить гражданскую операцию в аэропорту Кабула и получить возможность проводить эвакуацию после 31 августа".

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