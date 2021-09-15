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Археология

Археология. Америка возвращается домой. Закат Pax Americana?

Археология. Америка возвращается домой. Закат Pax Americana?
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Археология. Америка возвращается домой. Закат Pax Americana?

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Выводя американские войска из Афганистана, президент Байден заявил о «завершении эпохи крупных военных операций по переделке других стран». Означает ли это сворачивание глобальных обязательств США и завершение Pax Americana? Распался ли либеральный миропорядок, и кто придет на место США?

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