Археология. Америка возвращается домой. Закат Pax Americana?

Выводя американские войска из Афганистана, президент Байден заявил о «завершении эпохи крупных военных операций по переделке других стран». Означает ли это сворачивание глобальных обязательств США и завершение Pax Americana? Распался ли либеральный миропорядок, и кто придет на место США?