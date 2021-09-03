В течение первых шести месяцев 2021 года российские власти направили в "Яндекс" 19 650 запросов на предоставление данных пользователей – это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Данные о запросах пользовательских данных со стороны органов власти опубликованы в отчете компании.

Почти 15,5 тысяч запросов были удовлетворены. В первом полугодии 2020 года "Яндекс" получил от российских органов власти 15 376 запросов на предоставление данных пользователей, из которых были удовлетворены 12 908.

Больше всего запросов на выдачу данных касаются "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Такси" : за полгода компания получила 6445 обращений на предоставление данных пользователей "Яндекс.Почты" и 8583 запросов в сервис "Яндекс.Такси".

Как отмечается в отчете "Яндекса", компания рассматривает только запросы, поступившие по официальным каналам и соответствующие всем требованиям. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике.

"В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет", – говорится в сообщении.

В марте 2020 года стало известно, что полицейские, которые подбросили наркотики журналисту "Медузы" (издание внесено в реестр иноагентов) Ивану Голунову, узнали его адрес именно через запрос в "Яндекс.Такси". Тогда пресс-служба компании утверждала, что запрос от оперативников был отправлен официально и оформлен по всем правилам. По версии самого Голунова, один из полицейских отправил запрос в "Яндекс" со своей почты на Mail.ru.