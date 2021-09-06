Россия - без шансов?

Государство подминает бизнес, а Сергей Шойгу обещает строить "голубые города". Сразу 3-5 по миллиона человек в Сибири. Как предлагает первый номер "Единой России" их надо возвести "между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска".

В России сегодня торжествует новый путинский "большой стиль" централизованной экономики нового типа, а для народа, несмотря на рост налогов и цен, предлагается система "хлеба и зрелищ" с периодической раздачей пособий разным группам населения перед выборами.

Такая Россия останется без шансов на то, чтобы поспеть за передовыми странами XXI века?

Практику "экономического неосталинизма" режима Путина обсуждают бизнесмен Дмитрий Потапенко и зав лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, глава "Союза пассажиров". экономист Кирилл Янков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 6 сентября в 19:05