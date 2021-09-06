Леонид Волков: Роскомнадзор начал блокировку сайта "Умное голосование"

Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования", сообщил Леонид Волков в телеграм-канале. Он отметил, что до этого момента сайт "Умного голосования" оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального.
"Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш "экстремистский" сайт с хостинга appspot провалились", – написал Волков.
По словам политика+, сайт блокируют с помощью ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) – это оборудование, которое операторы связи были обязаны установить по требованию Роскомнадзора для исполнения закона о "суверенном Рунете".
- 5 сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", которая занимается продажей овечьей шерсти.
- 23 июня Роскомнадзор направил в Google письмо с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта "Умное голосование" политика Алексея Навального. В ведомстве полагают, что ресурс нарушает правила обработки персональных данных пользователей.
- Проект "Умное голосование" был запущен Алексеем Навальным после выборов 2018 года с целью "разрушить монополию" "Единой России". Он предлагает пользователям голосовать за конкретного кандидата, который, по мнению организаторов, имеет максимальные шансы победить кандидата от "Единой России". Практически сразу после запуска сайта на домене 2019.vote Роскомнадзор внес его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и добился его блокировки через суд. После этого сайт перенесли на новый адрес на домене appspot.com, которым владеет Google, и проект продолжил работу.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.