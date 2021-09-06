Леонид Волков: Роскомнадзор начал блокировку сайта "Умное голосование"

Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования", сообщил Леонид Волков в телеграм-канале. Он отметил, что до этого момента сайт "Умного голосования" оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального.

"Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш "экстремистский" сайт с хостинга appspot провалились", – написал Волков.

По словам политика+, сайт блокируют с помощью ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) – это оборудование, которое операторы связи были обязаны установить по требованию Роскомнадзора для исполнения закона о "суверенном Рунете".