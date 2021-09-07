В Петербурге суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма. В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 8 октября.

Хованского, у которого почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube, задержали в начале июня из-за ёрнической песни, посвящённой теракту, который произошёл во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Блогер исполнил композицию во время одного из стримов.

После ареста Хованский частично признал вину, принёс извинения и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это моя ужасная ошибка", - написал обвиняемый в одном из писем из СИЗО.

Накануне подруга блогера Мария Нелюбова рассказала, что во время обыска по делу Хованского у неё пропали 600 тысяч рублей. В Следственном комитете опровергли её заявление.