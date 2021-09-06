Подруга Хованского заявила о пропавших во время обыска деньгах

Девушка арестованного за оправдание терроризма Юрия Хованского Мария Нелюбова рассказала "Медиазоне", что из квартиры блогера в Петербурге после обыска пропало 600 тысяч рублей. По словам Нелюбовой, 8 июня она попала в квартиру через несколько часов после начала обыска. Оказавшись в квартире, она увидела пустую коробку на полу.

"Выйдя из квартиры, я задала вопрос оперативникам про деньги. Они мне сказали, что деньги не изымались, а вся наличность была зафиксирована в описи", — сообщила подруга Хованского. Нелюбова рассказала, что подала жалобы в несколько инстанций. К Хованскому в СИЗО, сообщила она, приходили сотрудники полиции, просили, чтобы она отозвала жалобы.

"Медизона" опубликовала фрагмент письма Хованского, в котором описывается этот визит. Также, говорится в письме, полицейские спрашивали, "давно ли девушка сидит на наркотиках". Нелюбова восприняла этот вопрос как намек на то, что ей могут подбросить наркотики.

Блогера Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма в начале июня из-за песни про "Норд-Ост". Речь идёт о теракте на Дубровке в 2002 году. В композиции есть слова "Норд-Ост" – это было ******* [отлично]. Сколько же русских детей убили. Всё во имя Чечни!". Видео с песней появилось в Сети в июне 2020 года. Попав в СИЗО, Хованский рассказал, что "перестал верить в Путина".

У Хованского почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube. В 2019 году блогер стал помощником депутата Госдумы – члена ЛДПР Василия Власова. Партия сказала, что Хованский с политиком больше не работает. При этом Власов заявил, что уголовное дело может быть связано с предстоящими выборами в Госдуму.

Хованский принес извинения и заявил, что "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания". "Это песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было", – говорится в письме блогера, которое опубликовал его знакомый Илья Давыдов (Мэддисон).