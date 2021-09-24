Кировский губернатор отказался от думского мандата в пользу Бутиной

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата депутата Госдумы в пользу члена Общественной палаты России и корреспондентки телеканала Russia Today Марии Бутиной.

Таким образом Бутина, которая баллотировалась от региона по списку партии "Единая Россия" под вторым номером, войдёт в новый состав парламента. По словам Васильева, "она проделала очень большую, серьёзную работу и завоевала доверие граждан Кировской области".

Мария Бутина получила широкую известность в июле 2018 года - после того, как её осудили в США на 18 месяцев тюрьмы за незаконную лоббистскую деятельность. Спустя полгода после приговора её депортировали в Россию.

На родине Бутина отметилась рядом резонансных поступков и высказываний. В частности, в составе съёмочной группы Russia Today она побывала в колонии города Покров Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, назвав тюрьму "одной из лучших в России" и вступив в перепалку с оппозиционером. Позже Бутина публично одобрила действия новосибирского полицейского, который застрелил местного жителя при задержании.

В команде Навального Бутину называли "одним из самых позорных кандидатов в депутаты Госдумы". Снять Бутину с выборов требовала также партия КПРФ, направив запрос в ЦИК о наличии у кандидата иностранных активов. Жалоба была отклонена.