Члены партии КПРФ направили запрос в Центризбирком с требованием проверить законность наличия иностранных активов у кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Марии Бутиной. Российское законодательство запрещает кандидатам пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в её декларации они указаны.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Бутина – корреспондентка государственного канала RT, член Общественной палаты. Она стала известна после того, как была осуждена в США за незаконную работу на российское правительство. За год она задекларировала доходы на сумму 65 миллионов рублей, в том числе полученные от гражданина США. Среди её имущества – американские и европейские облигации, следует из поданных ей в ЦИК документов.

24 июля за аналогичное нарушение Центризбирком исключил из федерального списка КПРФ директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, у которого прокуратура обнаружила акции офшорной компании. Коммунисты попытались оспорить решение в Верховном суде, он встал на сторону избирательной комиссии.

Бутина и ЦИК пока официально не комментировали претензии коммунистов. Источник газеты "Коммерсантъ" в ЦИК заявил, что кандидат в Госдуму уже избавилась от иностранных активов. Она пользовалась ими до выборов, но уже перестала, а значит закон не нарушен, утверждает собеседник издания.