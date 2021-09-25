В России задержаны двое человек по подозорению в нападении на Дагестан

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России задержали двоих уроженцев Ставропольского края по подозрению в участии в незаконном вооружённом формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Следователи подозревают Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева в бандитизме, участии в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военных и сотрудников правоохранительных органов.

В заявлении Следственного комитета также говорится, что уроженцы Ставрополья участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана летом 1999 года и причастны к гибели 33 человек.

В августе 1999 года группа из тысячи вооружённых людей из Чечни под руководством Басаева и Хаттаба проникла на территорию Дагестана. Тогда сообщалось, что чеченские сепаратисты планировали организацию вооружённого мятежа и свержения конституционного строя в республике.

По официальным данным, в столкновениях погибли около 300 российских солдат, ранения получили не менее 800. Минобороны России сообщало о гибели двух с половиной тысяч бойцов незаконных вооружённых формирований.

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