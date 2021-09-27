ФСБ сообщило о задержании в Уфе неонацистов, готовивших теракт 

В Уфе задержаны пятеро членов неонацистской группировки. Их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, сообщает Interfax со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что задержанные – 2001-2003 годов рождения - планировали нападение с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. У них изъяли готовое к применению СВУ, девять единиц холодного оружия, самодельное взрывчатое вещество и инструкции по его изготовлению, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика", - говорится в пресс-релизе.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.