Дежавю по-русски: выборы и теракт

Чего ожидать простому человеку от новоизбранной Думы? Будет ли ужесточаться политический режим? Кому снова “живется весело, вольготно на Руси”? Каков прогноз: будет ли очередное “закручивание гаек”, или власти наконец-то успокоятся? Каким образом электронное голосование победило “умное”? Приведут ли к результату протесты против победы правящей партии и судебное оспаривание этой победы?

Пермская трагедия на фоне выборного фарса. Почему молодому человеку оказалось доступно оружие? Почему теракты в учебных заведениях повторяются во всем мире, несмотря на меры безопасности?

Почему ни одна инициатива власти не бывает по-настоящему обращена к людям?

Обсуждают глава отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов, политик Кирилл Гончаров (Москва); Илья Пономарев, оппозиционный политик и бизнесмен (из Вашингтона); клинический психолог, специалист по агрессии Сергей Ениколопов; доцент Пермского университета Иван Печищев. Опрос граждан на улицах Москвы.

Ведет программу Елена Фанайлова

Начало трансляции в 19.05