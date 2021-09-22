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Дежавю по-русски: выборы и теракт

Полиция задерживает нацболов на акции "Мы вас не выбирали" 22 сентября 2021

Чего ожидать простому человеку от новоизбранной Думы? Будет ли ужесточаться политический режим? Кому снова “живется весело, вольготно на Руси”? Каков прогноз: будет ли очередное “закручивание гаек”, или власти наконец-то успокоятся? Каким образом электронное голосование победило “умное”? Приведут ли к результату протесты против победы правящей партии и судебное оспаривание этой победы?

Пермская трагедия на фоне выборного фарса. Почему молодому человеку оказалось доступно оружие? Почему теракты в учебных заведениях повторяются во всем мире, несмотря на меры безопасности?

Почему ни одна инициатива власти не бывает по-настоящему обращена к людям?

Обсуждают глава отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов, политик Кирилл Гончаров (Москва); Илья Пономарев, оппозиционный политик и бизнесмен (из Вашингтона); клинический психолог, специалист по агрессии Сергей Ениколопов; доцент Пермского университета Иван Печищев. Опрос граждан на улицах Москвы.

Ведет программу Елена Фанайлова

Начало трансляции в 19.05

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