Археология. Вселенная одной свиньи: как "Гунда" Косаковского меняет наш взгляд на мир

Документальный фильм "Гунда" Виктора Косаковского, который рассказывает о жизни свиньи и ее поросят на норвежской ферме, попал в шорт-лист "Оскара". Какие этические проблемы ставит это кино? Есть ли у животных ум, чувства, личность? И этично ли их употреблять в пищу?