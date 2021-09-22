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Археология

Археология. Вселенная одной свиньи: как "Гунда" Косаковского меняет наш взгляд на мир

Археология. Вселенная одной свиньи: как "Гунда" Косаковского меняет наш взгляд на мир
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Археология. Вселенная одной свиньи: как "Гунда" Косаковского меняет наш взгляд на мир

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Документальный фильм "Гунда" Виктора Косаковского, который рассказывает о жизни свиньи и ее поросят на норвежской ферме, попал в шорт-лист "Оскара". Какие этические проблемы ставит это кино? Есть ли у животных ум, чувства, личность? И этично ли их употреблять в пищу?

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