Зачем сносить кинотеатры

Доброе утро!

Статистика, обнародованная ко Всемирному дню трезвости, свидетельствует, что в России стали меньше пить. Здесь специалист объясняет почему: потому что больше не радует. Еще бы:

Опубликован “Архив Пандоры” об офшорах мировых лидеров и чиновников: Эрнст через офшор строит в Москве торговые центры, семья Чемезова вывела за границу 22 млрд рублей.

Правозащитница Валентина Чупик улетела в Армению.

На муниципальных выборах в Грузии более 46% набирает правящая партия "Грузинская мечта". На втором месте – партия Саакашвили.

В России за сутки скончались 890 человек с COVID-19 – это новый максимум смертности с начала пандемии.

Архив Пандоры

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты расследования (англ.), основанного на 12 миллионах документах 14-ти офшорных регистраторов. В расследовании приняли участие более 600 журналистов из 150 с лишним изданий со всего мира, единственным участником от России стало издание “Важные истории”. Российские открытия касаются гендиректора “Первого канала” Константина Эрнста (офшор, бенефициаром которого он является, участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров), предполагаемая мать предполагаемой третьей дочери Путина Светлана Кривоногих (она владеет через офшор квартирой в Монако стоимостью 3,6 млн евро), семья главы “Ростеха” Сергея Чемезова (владеет через офшоры имуществом на 22 млрд рублей, в том числе яхтой и виллой в Марбелье), а также глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, зять главы "Транснефти" Николая Токарева. Подробности читайте на сайте “Важных историй”.

Из других мировых лидеров в архиве встречаются имена премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, премьера Пакистана Имрана Хана, короля Иордана Абдаллы II, президента Украины Владимира Зеленского, а также членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева (все эти ссылки – англ.).

Закон не запрещает владеть офшорами, но они часто служат каналами для отмывания коррупционных доходов, а владеющие ими политики почти всегда публично декларируют ценности, несовместимые с их владением. Российские власти в отдельных случаях поощряют владение офшорами: так, виолончелист Сергей Ролдугин, о существовании которого в качестве “кошелька” Путина мир узнал после предыдущей крупной утечки офшорных документов, награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени.

Российское

Правозащитницу Валентину Чупик, которую российские власти лишили статуса политического беженца, в субботу отпустили из спецприемника в аэропорту Шереметьево, где она провела неделю. Чупик получила новый узбекистанский паспорт от представителей страны и вылетела в Армению.

В "Комитете против пыток" завершили общественное расследование самосожжения журналистки Ирины Славиной и планируют добиваться возбуждения уголовного дела. Для возбуждения дела по статье о доведении до самоубийства фактов недостаточно, но можно обосновать обвинение по статьям “воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов” и “злоупотребление должностными полномочиями”. С момента самосожжения Ирины Славиной прошел год.

В субботу на Пушкинской площади в Москве полиция задержала девять человек, участвовавших в одиночных пикетах за честные выборы.

Алексей Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы", которую учредил Фонд имени Казимира Пулавского.

По данным источников агентства Bloomberg, уголовное преследование основателя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связано с его намерением вывести большую часть бизнеса за пределы России. На минувшей неделе Сачков был арестован по обвинению в госизмене, материалы дела засекречены.

Бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали и арестовали на два месяца после его запроса о политическом убежище в Черногории. Решение о предоставлении ему убежища власти Черногории пока не приняли.

Вокруг света

Журналист белорусской редакции "Комсомольской правды" Геннадий Можейко, который написал статью о минчанине Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ, задержан (причем задержан в Москве). В его доме в Минске прошел обыск, сейчас он находится в изоляторе на Окрестина. Главред “КП” Сунгоркин говорит, что редакция сутки не могла связаться с Можейко, а о местонахождении своего корреспондента они впоследствии узнали от его матери.

На муниципальных выборах в Грузии более 46% набрала правящая партия "Грузинская мечта". На втором месте – оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – у нее 30,7% голосов. Сам Саакашвили, прибывший в Грузии накануне выборов (по слухам, в трейлере), после своего задержания полицией объявил голодовку. Президент Украины заявил, что будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Евросоюз может создать на территории Украины военную консультативную и учебную миссию. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние рабочие документы Европейской службы внешних связей.

В Кабуле при взрыве близ мечети погибли несколько человек.

В Милане частный самолет врезался в недостроенный дом. Погибли все восемь человек, находившихся на борту.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 769. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 586 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 209 918 человек (+890 за сутки – это новый рекорд за все время пандемии).

В Украине растет рынок поддельных сертификатов о вакцинации – это связывают с возможностью свободно ездить в Европу (ЕС признал украинские цифровые документы о прививках).

Заболеваемость растет не только в России, но и в Австралии и Новой Зеландии, правда там цифры инфицированных и умерших несопоставимы даже с официальными российскими.

Шесть ссылок

Литература. Статья Сергея Ходнева о том, как менялся образ Данте в литературе, искусстве и музыке на протяжении 700 лет, прошедших с его смерти. Или путеводитель по доступной в русских переводах бразильской литературе.

Статья Сергея Ходнева о том, как менялся образ Данте в литературе, искусстве и музыке на протяжении 700 лет, прошедших с его смерти. Или путеводитель по доступной в русских переводах бразильской литературе. Философическое. Статья Симоны Вейль “Сражаемся ли мы за справедливость?” – один из последних ее текстов. Или отрывок из книги бразильского психоаналитика Марии Риты Кель “Время и собака. Депрессии современности” (изд-во “Горизонталь”) – о разнице между современным депрессивным субъектом и домодерным меланхоликом, понять которую помогает собака.

Статья Симоны Вейль “Сражаемся ли мы за справедливость?” – один из последних ее текстов. Или отрывок из книги бразильского психоаналитика Марии Риты Кель “Время и собака. Депрессии современности” (изд-во “Горизонталь”) – о разнице между современным депрессивным субъектом и домодерным меланхоликом, понять которую помогает собака. Танец. Фрагмент из книги теоретика танца Габриэле Кляйн “Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода” (изд-во Individuum) – о методах взаимодействия знаменитого хореографа с участниками ее танцевальной труппы. Или беседа с испанским хореографом Маркосом Морау – о технологиях и перфекционизме в танце.

Фрагмент из книги теоретика танца Габриэле Кляйн “Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода” (изд-во Individuum) – о методах взаимодействия знаменитого хореографа с участниками ее танцевальной труппы. Или беседа с испанским хореографом Маркосом Морау – о технологиях и перфекционизме в танце. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок