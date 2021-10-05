Суд вновь арестовал врачей по обвинению в гибели младенца

Московский областной суд арестовал калининградских медиков Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве новорожденного. Об этом Север.Реалии сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Сушкевич и Белую арестовали до января 2022 года. Они находятся в изоляторе "Печатники". Защита намерена обжаловать арест.

По словам адвоката, суд обосновал арест тем, что Сушкевич может продолжить заниматься преступной деятельностью, может каким-то образом уничтожить доказательства по делу, оказывать давление на присяжных. "И все эти обстоятельства доказывались тем, что сегодня представитель потерпевшей принесла распечатки публикаций в Фейсбуке от 2020 года, где Элина Сушкевич благодарила своих коллег за поддержку, которую они ей оказывают и за то, что они считают ее невиновной", – отметил адвокат Камиль Бабасов.

В суде Сушкевич объяснила, что пользовалась интернетом под домашним арестом в том в объёме, который разрешил ей суд. В интернете она повышала свое образование, проходила онлайн-курсы и не комментировала никак ход дела.

Реаниматолог-анестезиолог калининградского областного перинатального центра Элина Сушкевич и заместитель главврача роддома №4 Елена Белая обвиняются в убийстве новорожденного ребенка. Мальчик родился на сроке 23 недели и 3 дня, его вес составлял около 700 граммов. По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая дала указание Сушкевич ввести недоношенному ребенку смертельную дозу магния.

В декабре 2020 суд оправдал Сушкевич и Белую. Но спустя полгода решение отменили. По требованию Генеральной прокуратуры дело врачей перенесли из Калининграда в Москву, где начался новый процесс. Ведомство объясняло необходимость переноса процесса в другой регион возможными акциями в защиту врачей.

В поддержку медиков выступали ведущие медицинские эксперты, которые заявляли об их невиновности и о том, что причиной смерти младенца стали естественные причины. Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.