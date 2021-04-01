Произошедшее в марте с интервалом в две недели раскрытие завербованных Россией шпионов в Болгарии и Италии может быть вызвано приходом к власти новой президентской администрации в США. Впрочем, небрежность российских разведчиков может быть сознательной, а их провалы – служить конкретной цели: посеять неуверенность друг в друге у разведслужб стран НАТО и затруднить обмен информацией между ними, – считает расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Он дал русским самое меньшее из того, что мог дать. Мы были в отчаянии из-за нашего будущего и будущего наших детей, потому что муж зарабатывал всего 3000 евро. Этого было недостаточно для семьи с четырьмя детьми и ипотекой", – сказала в интервью газете Corriere Della Sera супруга капитана итальянских ВМС Вальтера Биота, который за сумму в 5000 евро передал секретную информацию человеку, работавшему в посольстве России.

Биот был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России накануне, 31 марта. Он служил в Генеральном штабе и имел доступ к секретной информации. Вместе с ним был задержан работающий в российском посольстве "военнослужащий". Двое сотрудников посольства были объявлены персонами нон грата в связи с инцидентом и высланы из страны в беспрецедентно короткий 24-часовой срок.

Две недели назад, в середине марта, в столице Болгарии Софии прошла спецоперация по задержанию группы офицеров болгарского Генштаба, также подозреваемых в шпионаже в пользу России. Двое российских дипломатов после этого были высланы из страны. Многие действия подозреваемых были сняты скрытыми камерами – например, как они пересчитывали полученные деньги прямо на рабочих местах.

К обеим шпионским историям, если верить болгарским и итальянским властям, оказалась причастна российская военная разведка – ГРУ. На ее счету в последние годы – сразу несколько проваленных операций, раскрытых властями стран, где они проводились, а также независимыми расследователями.

Одним из таких расследователей является Христо Грозев из Bellingcat. Именно Грозеву и его коллегам из России и других стран удалось первыми раскрыть настоящие имена россиян, пытавшихся в 2018 году отравить "Новичком" Сергея и Юлию Скрипаль, узнать подробности покушения с помощью того же "Новичка" на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, установить личности сотрудников ФСБ, пытавшихся отравить Алексея Навального.

Грозев внимательно следил за шпионскими скандалами в Италии и Болгарии, к тому же в последней стране он родился и жил сам. В интервью Радио Свобода он делится своими соображениями о причинах случившегося и рассказывает, какие вопросы вызывают у расследователей детали операций по поимке завербованных Россией военных в этих странах НАТО.

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– Вы, наверное, не были удивлены новостями о шпионской операции ГРУ в Болгарии – после расследования покушения на Емельяна Гебрева, например, которого пытались отравить "Новичком"?

– Да, конечно. Мы наблюдаем за активностью ГРУ и СВР во всех балканских странах и знали, что их интерес в значительной степени сфокусирован на Болгарии, это не было неожиданностью. Нас скорее заинтересовали другие элементы этой операции, которые были раскрыты. Например, ее масштаб и использовавшийся аутсорсинг.

– Что именно вы имеете в виду?

– Основной человек, который был задержан в результате этой операции (Иван Илиев. – Прим. РС), это бывший офицер Министерства обороны Болгарии, который отвечал там за отдел военной информации, это своего рода эквивалент информационно-аналитической службы ГРУ. Он довольно пожилого возраста, ему почти 75 лет, но еще 6–7 лет назад он преподавал в болгарских академиях, где обучают офицеров. Видимо, он смог собрать нескольких своих студентов, которые работают с секретными документами, и сделать такую мини-сеть. Они копили эти документы и передавали их своему куратору в посольстве России. Такой аутсорсинг я вижу первый раз, когда ГРУ или СВР не напрямую общаются со своими агентами, а через кого-то.

– С одной стороны, эта тактика кажется в чем-то более безопасной. С другой – мы видим, что она не сработала и через этого человека удалось разоблачить всю ячейку.

Возможно, репутационные издержки для них уже не имеют значения

– Да. Может быть потому, что это был какой-то необычный эксперимент. Может быть, он им предложил так сделать, и они сказали "давайте попробуем". Либо российскую разведку уже не интересует количество провалов, потому что в последние годы мы раскрыли много операций, которые можно охарактеризовать именно этим словом. Возможно, репутационные издержки для них уже не имеют значения, и они действуют оппортунистически. Получится – хорошо, не получится – значит не получится. Я не знаю, какой из этих двух вариантов верен, но все-таки это не обычная операция.

– Стали ли для вас неожиданными фамилии и должности людей, граждан Болгарии, вовлеченных в это дело?

– Фамилии были не очень известными, но было предсказуемо, что среди представителей "старой гвардии", которые учились и работали еще в советское время, с советскими коллегами, легко найти таких предателей. У них так и не оформилась лояльность к НАТО, к нынешним союзникам Болгарии, зато у них есть абстрактная политическая лояльность к прошлому, уже не существующему государству Советский Союз. Главный человек в этой группе 10 месяцев проходил обучение в ГРУ в Москве еще в советское время, потом был резидентом коммунистической Болгарии в Греции, то есть у него остались все лояльности этого времени и они не распространились на новый цивилизационный выбор Болгарии. Поскольку в Болгарии не поменялись многие руководители Министерства обороны, там остались многие из таких людей. Я думаю, эту ситуацию может изменить только смена поколений лет через 10.

– Переходим к новой операции, в Италии. Здесь деталей известно значительно меньше, да?

– Да, здесь деталей меньше, например, у нас есть только предположения о том, кто из дипломатов выслан. Мы знаем лишь, что это помощник военного атташе и, скорее всего, сам военный атташе. Но эта операция очень похожа на болгарскую, потому что похож тип документов, связанных с военными секретами НАТО, к которым российские разведчики пытались получить доступ. Очень похожи уровень шпионов, которых завербовало ГРУ, уровень их доступа. В обоих случаях это люди, которые до последнего момента работали на каких-то средних должностях в военном ведомстве. Единственное, в Италии отношения куратора и завербованного были прямыми, а не через посредника, и такой ячейки, как в Болгарии, в этом случае не было.

Вальтер Билот, итальянец, подозреваемый в передаче военных секретов сотрудникам российской разведки:

– Не кажется ли вам странным, что об окончании двух похожих операций в разных странах было объявлено с интервалом меньше чем две недели. Такой тайминг может о чем-то говорить?

– Может. Во-первых, не только объявлено, но и сами операции проходили почти одновременно. Это может означать, что либо сейчас действительно есть какая-то вспышка активности со стороны ГРУ и СВР в попытке получить информацию военного характера, либо это какое-то давление на спецслужбы Болгарии и Италии извне с тем, чтобы они проводили такие операции чаще. Может быть, они получали какую-то информацию от партнерских спецслужб. Нельзя не заметить, что обе эти операции проходили сразу после смены президентской администрации в США на такую, которая готова более агрессивно вести себя в отношении России. "Агрессивно" – значит не закрывать глаза на агрессию российских спецслужб. Может быть, американские спецслужбы передали информацию именно об этих шпионах, понимая, что те не смогут не отреагировать.

Здесь еще надо заметить, что и Италия, и Болгария являются странами, склонными наиболее мягко относиться к России. Даже в 2018 году, когда европейские страны выслали очень много российских дипломатов из-за отравления Скрипалей, Болгария не выслала ни одного, а Италия – в два раза меньше, чем другие страны. Это считалось своего рода проявлением доброй воли к России. Эти две страны, с одной стороны, могли быть целью для российских спецслужб, потому что там проще завербовать шпионов и надеяться, что в случае их поимки не будет жесткой реакции. Второй вариант, что именно из-за того, что эти страны "мягче", другие спецслужбы – американские, английские, немецкие – передавали им информацию о такой деятельности спецслужб России, чтобы подтолкнуть к действиям.

– Вы сказали, что информация, к которой ГРУ пыталось получить доступ и в Италии, и в Болгарии, похожа по своему характеру. Как она могла бы быть использована? На первый взгляд кажется, что речь идет не о самой значительной информации, но может быть, за этим скрывались какие-то другие возможности?

– Здесь можно сравнить эту информацию с той, которая была получена Россией благодаря шпиону в Австрии. Там был отставной полковник, который продавал информацию именно по НАТО. Несмотря на то что Австрия не является членом НАТО, она находится с союзом в партнерских отношениях. Этот полковник тоже был не на очень высоком уровне, он передавал информацию о тактических операциях, вооружениях, которую Россия могла бы получить намного проще, а скорее всего, имеет ее и так. Поэтому возникает вопрос: зачем ГРУ морочиться со шпионами среднего уровня, передающими информацию, которая у России, скорее всего, уже есть? Я думаю, здесь имеет смысл рассмотреть гипотезу о том, что им важна не сама информация, а дискредитация НАТО и ситуация, в которой страны НАТО перестанут друг другу доверять. Тогда сам факт обнаружения таких шпионских сетей не так уж плох для России, потому что чем больше их будет обнаружено, тем больше будет недоверие стран друг к другу внутри НАТО и внутри ЕС.

– И мы знаем, что в случае с Австрией так и произошло: спецслужбы других стран после этого случая перестали делиться с ней чувствительной информацией.

– Абсолютно. До сих пор Австрия пытается как-то вернуться за общий стол, но у нее не получается. Так что это надолго.

– Какие еще вам приглянулись детали, связанные с работой российской разведки, в обеих этих историях?

– Кроме беспрецедентного "аутсорсинга", о котором я уже упомянул, когда они позволяли своему "главному" шпиону нанимать других шпионов и даже договариваться с ними об оплате, это сотрудничество между ГРУ и СВР. Этого я тоже раньше не видел, это интересный момент. И третий момент, который остался незамеченным, – это то, что куратор из посольства, который управлял этой болгарской группой, сказал, что он на какое-то время должен взять тайм-аут и примерно год не будет пользоваться услугами своей мини-сети. Мы пытаемся понять, что именно произошло примерно в декабре 2020 года, что заставило их сделать такой перерыв. Ответ на этот вопрос мне кажется критически важным.

– На какие еще вопросы такого рода, связанные с этими операциями, вы ищете?

– Основной вопрос вы задали сами: были ли это "органические" операции правоохранительных органов или им кто-то давал информацию и намекал, что надо ее расследовать. Интересно, что в Болгарии это произошло за месяц до выборов, которые будут через неделю. Вполне возможно, что эту операцию провели сами и по своей инициативе болгарские спецслужбы, потому что правительству была нужна моральная поддержка новой американской администрации. США обвиняли болгарские власти в коррупции, так что получить американскую поддержку и поддержку других стран НАТО в последние минуты перед выборами для них было бы очень хорошо, и они это сделали.

Реакция, которую мы видим, беспрецедентна

С Италией интереснее. Новое правительство Италии – не такое пророссийское, как то, что было в 2018 году. Но даже с учетом этого та реакция, которую мы видим, беспрецедентна. Италия открытым текстом называет российские действия "агрессивными", да и сам факт, что на экстрадицию этих дипломатов дается меньше суток, тоже беспрецедентен. Обычно им дают три дня. Что-то происходит, и нам очень интересно понять: то ли страны Европы начинают сами понимать, что им надо бороться, иначе пострадает их репутация и они могут попасть в ситуацию Австрии, либо новая президентская администрация в США мотивирует эти страны, чтобы они действовали быстрее и решительнее.

– Можно ли говорить о том, что разведывательная деятельность России за рубежом является рутиной по мировым меркам – и российские спецслужбы просто хуже умеют скрывать ее? Или, на ваш взгляд, объемы шпионажа выходят за рамки нормального?

– Во-первых, мы не знаем об их успехах, мы знаем только об их провалах, поэтому оценить уровень и интенсивность этого шпионажа сложно. То, какую информацию пытается получить Россия, – это хотя и нелегальный, но "легитимный" шпионаж. Необычно, что они работают на довольно низком уровне, там, где проколоться очень просто. Они работают с людьми, которые находятся в финансово затруднительном положении и поэтому чаще совершают ошибки. Но это, скорее всего, опять связано с тем, что для России репутационная цена очень низка и она не боится таких провалов.

– То есть рассчитывать на то, что такие операции, как в Болгарии или в Италии, позволят как-то уменьшить объем этих действий России, не приходится?

– Нет. Это вообще хорошо вписывается в парадигму "виктимизации" режима Путина – "видите, как нас во всем обвиняют", а намеком при этом говорится: "ну, мы все-таки должны при этом защищать себя, а шпионаж – это и форма защиты тоже". Поэтому я не вижу, как такие операции могут уменьшить такую активность России.