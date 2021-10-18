Полиция вывезла двух дагестанок из кризисного центра в Казани

В Казани полицейские ворвались в кризисный шелтер "Мамин дом" и забрали укрывавшихся в нём двух девушек из Дагестана.

Сообщается, что обе девушки бежали из республики, поскольку их насильно выдали замуж. В шелтер они приехали в ночь на 18 октября, но уже через несколько часов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские не сказали, куда и зачем увозят девушек. Где они находятся сейчас - неизвестно.

В МВД по Татарстану заявили, что ничего не знают о случившемся в шелтере.

В июне из шелтера в Махачкале насильно вернули в Грозный 22-летнюю уроженку столицы Чечни Халимат Тарамову, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова. До этого девушка записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Она просила не раскрывать её местонахождение.

После доставления в Грозный Тарамова записала ещё несколько видеообращений, показанных по чеченскому государственному телевидению, в которых заявила, что у неё "всё хорошо", она находится "в кругу семьи", никакого давления на неё нет и её права не нарушаются.