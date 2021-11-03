Археология. Кавказский пленник

Фигура Михаила Саакашвили, тайно вернувшегося в Грузию и заключенного под стражу, снова расколола страну. Готовит ли он очередную революцию? Какова его популярность в Грузии и Украине, и почему его так не любит российская власть? Какие политические дилеммы стоят перед Грузией?
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