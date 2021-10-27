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С начала сентября в России произошло двадцать случаев взрывов газа  

Последствия взрыва в жилом доме в Ногинске, сентябрь 2021 года  

С начала сентября в России произошло двадцать случаев взрывов бытового газа. Таковы официальные данные Министерства чрезвычайных ситуаций.

При этом только накануне СМИ сообщили о трёх таких случаях: взрывы произошли в жилых домах в Набережных Челнах и Балтийске, а также в подмосковном Видном. В результате один человек погиб, десятки пострадали.

Один из наиболее мощных взрывов произошёл 8 сентября в панельной девятиэтажке города Ногинска. Были полностью разрушены восемь квартир, погибли семь человек.

Наиболее же резонансное ЧП за последнее время произошло 31 декабря 2018 года, когда в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибли 39 человек. Местные власти в качестве основной версии случившегося также называли взрыв газа, однако сразу несколько независимых расследований пришли к выводу, что это был теракт. Официальные итоги расследования не были опубликованы.

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