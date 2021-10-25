В Набережных Челнах в пятиэтажном доме произошёл взрыв

Четверо человек пострадали, 32 эвакуированы после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних 17 и 11 лет, состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Несколько человек находятся под завалами, сообщает МЧС России по Татарстану.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования в квартире на четвёртом или пятом этаже. Разрушены шесть квартир на двух последних этажа, разлетевшиеся осколки также повредили соседние строения и припаркованные рядом машины. Жильцов пострадавшего дома расселяют.
Следственный комитет возбудил дело об об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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