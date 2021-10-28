Благотворители просят Путина вывести их из-под закона об "иноагентах"

Благотворительные фонды обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не распространять на них действие закона об "иностранных агентах" . Об этом изданию "Такие дела" сообщил учредитель фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский.

Под письмом подписались больше 40 человек, среди них — учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, соучредитель "Подсолнуха" Тимур Бекмамбетов, председатель организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер , учредитель фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт.

Благотворительные фонды отмечают, что их деятельность не может считаться политической, следовательно, она не попадает под нормы приведенного федерального закона. "Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям её устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России", — говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что сейчас в законе об иноагентах уже есть исключения. Например, он не распространяется на религиозные организации, торгово-промышленные палаты, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения и на международные фонды. Они предлагают добавить в этот перечень и благотворительные фонды.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось ещё в 2012 году, вскоре после возвращения Владимира Путина на пост президента. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются "политической деятельностью". Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. От "иностранных агентов" требуется соблюдение по сути дискриминационных требований, а отказ наказывается крупными штрафами или в уголовном порядке.

Ранее главные редакторы ряда СМИ, включая "Новую газету" и "Эхо Москвы", призвали скорректировать законодательство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков этого не исключил. Власти, однако, и ранее говорили о возможности корректировки – однако законодательство лишь ужесточалось.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что "размытые критерии" закона об иноагентах нуждаются в повторном анализе.

Всего к настоящему моменту НКО – "иностранными агентами" в России признаны 217 организаций. В реестр "СМИ-иноагентов" включены 73 человека и организации.